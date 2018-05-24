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В Пензенской области выбрали лучшего воспитателя

24 мая в 11:10 192 просмотра
«Лучший воспитатель образовательной организации».

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В Пензе подвели итоги областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации».

За право быть лучшими боролись 12 финалистов. В первый день конкурса участники представили фрагмент работы с дошкольниками по избранной теме. Во второй день они приняли участие в конкурсе «Визитная карточка» и провели мастер-класс.

По результатам двух конкурсных дней победителем признали логопеда детского сада № 21 Пензы Елену Карташеву, ей вручили сертификат на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства. Второе место поделили Ватрушкина Ирина из Кузнецка и Макаренко Елена из Заречного. Они получили сертификаты на 50 тысяч рублей. Мартынова Екатерина из Башмаково и Кобозева Наталья из Пензенского района заняли третье место. Им вручили сертификаты на 30 тысяч рублей.

Семь участников финала, не вошедшие в число победителей и призеров, получили диплом лауреата и сертификат на 10 тысяч рублей.

Елена Карташева представит область на Всероссийском конкурсе «Лучший воспитатель».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/85742/

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