Турчак рассказал Путину об основных проблемах, волнующих россиян

Глава государства призвал партию в рамках работы по подготовке к выборам в Государственную Думу 2021 года активнее работать по решению проблем граждан.

«Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму — это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура», — сказал президент.

Андрей Турчак согласился, что «партия не должна бронзоветь, а должна развиваться и адекватно отвечать на запросы наших граждан, населения». В частности, 21 мая «Единая Россия» провела всероссийскую партийную конференцию «Направление 2026», на которой были определены дальнейшие шаги партии по обновлению.

«Мы закрепили несколько новаций на конференции. Мы разработаем систему оценки работы нашего депутатского корпуса всех уровней: и федерального, и депутатов региональных, муниципальных представительных органов. Она будет строиться не только на результате активности в ходе избирательной кампании, но и на том, как они работают между электоральными периодами. В этой части мы ввели запрет на передачу права приема граждан депутатами своим помощникам. Прием должен осуществляться только лично. Исключение в данном случае мы делаем только для депутатов Государственной Думы, потому что они работают в регионах в рамках региональных недель и, соответственно, будут иметь возможность проводить прием граждан в удаленном доступе», — рассказал Турчак.

Он также отметил, что члены партии будут обращать внимание на этическое поведение коллег.

Среди проблем, больше всего волнующих население, секретарь генсовета назвал создание комфортной среды, кадровый дефицит, тему экологии, в частности — обращение с твердыми бытовыми отходами.

Говоря о предстоящем избирательном цикле, он напомнил, что «Единая Россия» проводит подготовку к сентябрьской избирательной кампании.

«В сентябре в России пройдут выборы разного уровня в 42 регионах страны, предстоит распределить более 1200 мандатов. Партия впервые запустила открытую процедуру отбора своих кандидатов, так называемое внутрипартийное голосование. Конкурс высокий, более пяти человек на место. Это говорит о том, что в открытость и прозрачность этой процедуры поверили. Соответственно на этапе предварительного отбора мы выбираем лучших, и они дальше идут уже непосредственно в саму избирательную кампанию, и таким образом мы планируем сохранить большинство во всех региональных парламентах. Затем Партия начнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года», — сказал Турчак.