Пензенский следователь позарился на миллион, изъятый при обыске

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ноябре 2017 года следователь принял на рассмотрение уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. В феврале 2018 года его направили в служебную командировку для расследования. В ходе обыска в жилище одного из фигурантов дела полицейские нашли и изъяли два миллиона рублей. Следователь составил протокол, деньги упаковали в бумажный конверт.

Сотрудник правоохранительных органов решил похитить эти деньги. Для этого он вскрыл конверт и взял от туда миллион рублей. Чтобы скрыть это мужчина переписал протокол обыска, указав в нем сумму один миллион рублей, и подделал подписи полицейских, которые участвовали в обыске.

Обман раскрыли сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности областного УМВД.

«Следователя уволили из органов внутренних дел. Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.