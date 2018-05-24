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Леонид Левин поздравил пензенских библиотекарей с праздником

24 мая в 11:59 100 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин поздравил жителей Пензенской области с Общероссийским Днем библиотек.

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Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поздравил жителей Пензенской области с Общероссийским Днем библиотек.

«Сегодня библиотека — активно действующий социальный институт, выполняющий важную миссию на уровне региона и муниципалитета.

Модернизация, техническое переоснащение и активное внедрение информационных технологий позволяют значительно улучшить условия работы библиотек в Пензенской области.

Выражаю вам глубокую признательность за неутомимый созидательный труд, стремление сохранить и приумножить интеллектуальный потенциал региона. От всей души желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, творческого вдохновения, добросовестных и благодарных читателей!» — говорится в поздравлении.


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