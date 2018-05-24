Пензенская область и «ЭР-Телеком Холдинг» стали стратегическими партнерами

Документ предусматривает сотрудничество в реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды на территории Пензенской области.

В частности, оператор в 2018 году развернет сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для предоставления услуг Интернета вещей на территории Пензы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Сегодня президент Владимир Путин ставит задачу развития цифровой экономики, что подразумевает масштабные преобразования во всех сферах — от системы государственной власти до городской инфраструктуры, от бизнеса до ежедневной деятельности каждого человека. Реализуя проекты в цифровой отрасли, мы видим, как меняется качество управления на транспорте, в финансах, в здравоохранении, торговле и так далее.

Растет качество жизни всего общества и каждого отдельного гражданина, повышается конкурентоспособность компаний, работающих в промышленности и сельском хозяйстве. И тут очень важно сделав шаг, не останавливаться, двигаться дальше, сохранять динамику, потому что технологии развиваются молниеносно. Рассчитываю, что соглашение будет способствовать активной цифровизации экономики и социальной сферы Пензенской области», — сказал Иван Белозерцев.

«Соглашение, подписанное между «ЭР-Телеком Холдингом» и правительством Пензенской области, — важный шаг на пути полномасштабной реализации проектов, направленных на развитие цифровой экономики в регионе. Мы уверены, что наше сотрудничество будет не только способствовать укреплению социальной и деловой инфраструктуры города, но и откроет большие возможности для жителей, бизнеса и государственных предприятий получить максимально широкий доступ к инновационным продуктам и цифровым сервисам», — отметил Андрей Кузяев.

В ближайшие годы компания планирует инвестировать в телекоммуникационную инфраструктуру Пензенской области не менее 800 млн рублей и рассматривает возможность дополнительных инвестиций для реализации социально-значимых проектов совместно с правительством и муниципальными образованиями региона.