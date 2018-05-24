Пензенская и Орловская области будут сотрудничать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и врио губернатора Орловской областей Андрей Клычков в ходе Петербургского международного экономического форума 24 мая договорились о сотрудничестве.

Стороны будут развивать отношения в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В частности, планируется создать условия для поставок производственно-технической и сельскохозяйственной продукции, продуктов и товаров народного потребления. Кроме того, будет осуществляться совместная инвестиционная и инновационная деятельность, обмен опытом по организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Также планируется проведение совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий. Будет идти совместная работа по развитию здравоохранения, образования и социальной сферы.

В завершение встречи Иван Белозерцев пригласил Андрея Клычкова посетить Пензенский регион. Ожидается, что большая делегация Орловской области совершит визит уже в конце мая-начале июня.