В Пензе прошли Последние звонки

24 мая во всех школах Пензы прозвучал последний звонок. Поздравить выпускников школы № 65/23 с этим праздником пришел мэр Виктор Кувайцев.

«Школа — это важнейшая ступень в становлении человека, поэтому мы внимательно следим за успехами в образовательной сфере. Достижения вашего учебного заведения во многом связаны с верностью традициям и стремлением к инновациям, а главное, что все это основывается на людях, которые здесь работают», — сказал глава горадминистрации.

Он поблагодарил учителей за нелегкий труд и верность избранному пути, а выпускникам пожелал сохранить то хорошее, что дала им школа и реализовать все планы.

Председателю родительского комитета школы № 65/23 Наталье Сизовой и учителю математики, классному руководителю 11 класса Марине Ефремовой он вручил Благодарности главы администрации города.

Напомним, 24 мая в связи с Последними звонками введен запрет на продажу спиртного.