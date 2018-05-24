На «ДаншиноFest» можно будет сфотографироваться в мордовском костюме

Все пришедшие на праздник смогут оставить на память яркие снимки. На площадке фестиваля будет работать креативная зона «Деревенский уголок».
«Даньшино — это мордовская деревня. Фотозона будет стилизована под народную: стог сена, телега и, возможно, другие атрибуты. Также на фестивале пройдет дефиле в мордовских костюмах, в них потом тоже можно будет сфотографироваться», — рассказал руководитель фотоклуба «Пенза» Сергей Майоров.
Все желающие смогут сфотографироваться как сами, так и обратиться к профессионалам. Для гостей празника будут работать фотографы Сергей Борисов, Евгений Турков, Елена Бубнова и Борис Косов.
Рядом с фотозоной планируется организовать импровизированную выставку «Перекресток культур». На открытом пространстве можно будет увидеть фотографии на тему народного творчества, пейзажи, снимки реконструкции исторических событий с Золотаревского фестиваля.
Кроме того, организаторы подготовили большую программу. На одной из площадок развернется «Улица мастеров», где умельцы представят свои работы, пройдут мастер-классы и мастер-шоу по народному творчеству. Состоятся выступления заслуженных танцевальных и музыкальных коллективов Пензенской области и других регионов. Свое мастерство покажут реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», будет работать лучно-арбалетный тир, пройдут зрелищные кулачные бои. Гости праздника могут не только посмотреть, но и испытать свои силы, сразиться в поединках.
Партнерами «ДаншиноFest» стали московское адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры», крупнейший садовый центр в Европе Imperial Garden, ООО «Интерстрой», ТПК ОАО «Хлебпром» и пекарня «Мельница».
Фестиваль «ДаншиноFest» стартует в 12.00 и закончится в 22.00 праздничным салютом. Схему проезда и подробную информацию можно посмотреть здесь.