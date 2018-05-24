На «ДаншиноFest» можно будет сфотографироваться в мордовском костюме

Для гостей первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest» (16+), который пройдет в селе Даньшино Белинского района Пензенской области на Троицу, 27 мая, будет работать фотозона.

Все пришедшие на праздник смогут оставить на память яркие снимки. На площадке фестиваля будет работать креативная зона «Деревенский уголок».

«Даньшино — это мордовская деревня. Фотозона будет стилизована под народную: стог сена, телега и, возможно, другие атрибуты. Также на фестивале пройдет дефиле в мордовских костюмах, в них потом тоже можно будет сфотографироваться», — рассказал руководитель фотоклуба «Пенза» Сергей Майоров.

Все желающие смогут сфотографироваться как сами, так и обратиться к профессионалам. Для гостей празника будут работать фотографы Сергей Борисов, Евгений Турков, Елена Бубнова и Борис Косов.

Рядом с фотозоной планируется организовать импровизированную выставку «Перекресток культур». На открытом пространстве можно будет увидеть фотографии на тему народного творчества, пейзажи, снимки реконструкции исторических событий с Золотаревского фестиваля.

Кроме того, организаторы подготовили большую программу. На одной из площадок развернется «Улица мастеров», где умельцы представят свои работы, пройдут мастер-классы и мастер-шоу по народному творчеству. Состоятся выступления заслуженных танцевальных и музыкальных коллективов Пензенской области и других регионов. Свое мастерство покажут реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», будет работать лучно-арбалетный тир, пройдут зрелищные кулачные бои. Гости праздника могут не только посмотреть, но и испытать свои силы, сразиться в поединках.

Партнерами «ДаншиноFest» стали московское адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры», крупнейший садовый центр в Европе Imperial Garden, ООО «Интерстрой», ТПК ОАО «Хлебпром» и пекарня «Мельница».

Фестиваль «ДаншиноFest» стартует в 12.00 и закончится в 22.00 праздничным салютом. Схему проезда и подробную информацию можно посмотреть здесь.