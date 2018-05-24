В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Насекомые, солнце, ролики. Проводим летние каникулы без ущерба для здоровья
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Рецензия на книгу «Прислуга»
Вам будет интересно
Наши новости
Представитель ГК «Дамате» Наум Бабаев выступил на форуме в Санкт-Петербурге
Пензенская область и Италия будут укреплять сотрудничество
Иван Белозерцев договорился о бизнес-миссиях с Михаэлем Хармсом
Пензенская и Орловская области будут сотрудничать
Турчак рассказал Путину об основных проблемах, волнующих россиян
В Пензенской области отказались от выпуска региональных облигаций
Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской культуры
Иван Белозерцев примет участие в международном экономическом форуме
Пензенская область заняла 57 место в РФ по социально-экономическому развитию
Олег Мельниченко вошел в топ-50 самых цитируемых сенаторов

Пензенский губернатор подпишет соглашение о многомиллиардном инвестпроекте

24 мая в 13:21 336 просмотров
, АО «Россельхозбанк» и ГК «Дамате» планируется подписать 25 мая Петербургском экономическом форуме.

" data-title="Пензенский губернатор подпишет соглашение о многомиллиардном инвестпроекте — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская область станет площадкой для инвестпроекта стоимостью более 5 млрд рублей. Трехстороннее соглашение между региональным правительством, АО «Россельхозбанк» и ГК «Дамате» планируется подписать 25 мая Петербургском экономическом форуме.

Как сообщает пресс-центр облправительства, речь идет о строительстве завода по глубокой переработке мяса индейки. Предварительная стоимость проекта превышает 5,5 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках форума делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым встретится с представителями посольства Италии, Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России, Российско-Германской внешнеторговой палаты и НКО «Фонд развития малых городов», а также чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в РФ Гарри Кореном и генеральным консулом Японии в г. Санкт-Петербурге Фукусима Масанори.

Напомним, 24 мая глава региона уже подписал соглашение о стратегическом партнерстве с «Эр-Телеком Холдинг», а также документ о сотрудничестве с Орловской областью.

Кроме того, Иван Белозерцев ответил на вопросы журналиста МИА «Россия сегодня». Глава региона рассказал, какие проекты представляет Пензенская область, кто из зарубежных инвесторов готов работать в регионе, какие отрасли нуждаются в притоке иностранного капитала, сообщил о работе с сельхозпроизводителями.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/85847/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...