Пензенский губернатор подпишет соглашение о многомиллиардном инвестпроекте

Пензенская область станет площадкой для инвестпроекта стоимостью более 5 млрд рублей. Трехстороннее соглашение между региональным правительством, АО «Россельхозбанк» и ГК «Дамате» планируется подписать 25 мая Петербургском экономическом форуме.

Как сообщает пресс-центр облправительства, речь идет о строительстве завода по глубокой переработке мяса индейки. Предварительная стоимость проекта превышает 5,5 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках форума делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым встретится с представителями посольства Италии, Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России, Российско-Германской внешнеторговой палаты и НКО «Фонд развития малых городов», а также чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в РФ Гарри Кореном и генеральным консулом Японии в г. Санкт-Петербурге Фукусима Масанори.

Напомним, 24 мая глава региона уже подписал соглашение о стратегическом партнерстве с «Эр-Телеком Холдинг», а также документ о сотрудничестве с Орловской областью.

Кроме того, Иван Белозерцев ответил на вопросы журналиста МИА «Россия сегодня». Глава региона рассказал, какие проекты представляет Пензенская область, кто из зарубежных инвесторов готов работать в регионе, какие отрасли нуждаются в притоке иностранного капитала, сообщил о работе с сельхозпроизводителями.