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Набережная завалена мусором — пензенцы

24 мая в 13:28 272 просмотра

В Пензе на набережной образовались горы мусора. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что мусор раскидан на обратной стороне набережной от Подвесного до Бакунинского моста.

На снимках видно, что большая чатсь мусора — бутылки из-под алкоголя.

Подписчики группы отметили, что такие свалки образуются на набережной систематически. Один из пользователей предположил, что причина разбросанного мусора — отсутствие урн.

«Не вариант, пару лет назад они оказались в воде, да и те, кто бросает мусор, явно не знают для чего нужны урны», — ответил ему пользователь Дмитрий.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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