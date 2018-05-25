На минувших выходных в «Сурских зорях» прошли масштабные соревнования по мотокроссу. В командном зачете пензенцам вновь не оказалось равных. Чего стоит мотогонщику победа, что помогает превозмочь боль и почему оптимальный возраст для знакомства с этим видом спорта — пять лет, корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой рассказал один из лидеров соревнований, 21-летний Илья Рыжих.

— Расскажи о своем участии в первых этапах гонок в этом году. В классе мотоциклов с объемом двигателя 250 куб. см ты занял третье место, «Сура» в командном зачете — первое, это очень высокий результат. Какой ценой далось лидерство?

— Последние соревнования прошли в Беково и Пензе, соответственно, это были первый и второй этапы. В Беково была очень сложная трасса, с точки зрения физической подготовки было непросто. Но, я считаю, все прошло хорошо. В Пензе было проще в первом заезде, была хорошая скорость, видел правильные траектории. Но ко второму заезду трасса выбилась, и было сложнее держать скорость. Но закончил также на третьей позиции.

Что касается того, какой ценой достигаются результаты, — мы много готовились, интенсивная подготовка началась с ноября. Правда, на мотоциклах мало удавалось ездить — погодные условия не позволяли: шипы на мотоцикл не наденешь, чтобы ездить по снегу, да они и не нужны. На сборы ездили дважды — в январе и марте. У нас были предстартовые гонки, которые показали, над чем следует работать дальше, какие ошибки устранить.

Сейчас с подготовкой все неплохо — у нас есть два трека, на «Суре» и на «Сурских зорях», мы туда без проблем можем выехать в любое время. Помимо тренировок на мотоциклах, конечно, практически каждый день ходим в зал — обычно чередуем эти занятия. Зимой — хоккей, летом — футбол. Чем больше спорта, тем лучше.

— Ошибки в мотоспорте чреваты травмами. Много их было в твоей карьере?

— Все опасно, в принципе, если делать не по правилам. Травмы, конечно, были. Палец ломал, лопатку. В какой-то момент ты можешь расслабиться на трассе, а этого нельзя допускать. Чем больше класс, тем труднее управление, ты должен постоянно быть сконцентрирован, в тонусе. Кто-то из-за недостаточной физической подготовки не справляется, потому что заезд очень длинный, трасса опасная, выбивается сильно, и под конец заезда уже просто сил нет. Стоит не уследить за дорогой, наехать на кочку, руль выбивает — и все. Мотоцикл сразу тебя наказывает.

— Приходилось ли тебе участвовать в соревнованиях с травмой? Как преодолеть боль, чтобы не подвести команду и не провалить заезд?

— В прошлом году был чемпионат России, по итогам которого я стал восьмым. На последнем этапе я ехал с травмой ноги, также полученной на тренировке, пришлось ехать с болью. Было немного тяжело, но стиснул зубы, шел на результат.

Все от человека зависит, у каждого — свой болевой порог. У нас в Пензе, например, спортсмен Тимур Петрашин ездил со сломанным пальцем на руке — он получил травму на тренировке. В итоге по двум этапам выиграл кубок России. В Орленке ездил со сломанной рукой на чемпионате Южного федерального округа. Это очень сложно, потому что на руки и ноги приходятся наиболее сильные удары, которые дальше расходятся по телу. Кто-то пересиливает боль, терпит, кто-то не может. Бывает так, что болит настолько, что кажется, что не можешь идти, в итоге садишься на мотоцикл — и забываешь обо всем. Ты отключаешься от боли, концентрируешься на результате, работаешь с трассой. Может быть, еще адреналин срабатывает. А потом, когда слезаешь с мотоцикла, боль снова дает о себе знать.

— Как давно ты увлекаешься мотоспортом, почему загорелся им?

— Думаю, увлечение отца повлияло. Мне нравилось смотреть, как он ездил, хотелось быть похожим на него, гонять на мотоцикле. Он привозил меня на соревнования, и я очень загорелся этим. Потом меня уже привели в клуб, покатали на мотоцикле, потому что сам я еще не мог ездить. Мне было четыре года.

Начинал со специального маленького мотоцикла для детей. Там нет переключения передач и сцепления, то есть ты открываешь газ — и поехал. Первое время у меня была проблема — я не мог плавно открыть газ и переворачивался. Меня по кругу катали старшие воспитанники, я пробовал рулить. А потом уже пришло чувство газа, и начал самостоятельно тренироваться.

— Когда впервые принял участие в больших соревнованиях?

— Я в них участвую буквально с самого детства, подготовка ко всероссийским гонкам заняла три года. Мне было семь лет, и я тогда занял второе место в самом маленьком классе. Потом по возрастанию шел дальше, увеличивая класс.

— В каком возрасте, на твой взгляд, лучше начинать заниматься этим видом спорта, как себя готовить к этому? Куда идти?

— Да никак не готовить. Главное — чтобы это нравилось. Самый благоприятный возраст, на мой взгляд, — с пяти до восьми лет. Дети в этом возрасте впитывают информацию, как губки. После восьми лет уже другое мышление формируется, становится намного сложнее — появляется страх. В пять лет дети не думают о страхе, а более взрослые — осознают, что может произойти, если где-то рискнуть. Поэтому нужно им все очень грамотно показывать и объяснять, все время следить за ними.

А прийти можно в клуб «Сура» на ул. Восточную, 7, детей от пяти до восьми лет бесплатно берут.

— Этот вид спорта пользуется популярностью у ребят?

— Да, детей занимается довольно много. Хотя в целом в стране этот вид спорта, на мой взгляд, сейчас не очень популярен. На соревнования, как правило, доехать довольно тяжело, если нет машины. И анонсировать гонки, мне кажется, нужно чаще. Потому что сейчас бывает так, что люди спрашивают: «Ну что, когда гонки?» — и выясняют, что они уже прошли. Да, анонсы показывают по телеканалам, но, мне кажется, сейчас мало кто из молодежи смотрит телевизор, все — в интернете, в соцсетях. Поэтому получается так, что мы сами, спортсмены, приглашаем людей на соревнования, распространяем информацию, делаем репосты, которые, кстати, собирают много просмотров. Но этого недостаточно.

— Раньше у нас в регионе интерес к мотогонкам был больше? Что, на твой взгляд, нужно для того, чтобы ситуация вновь изменилась в лучшую сторону?

— В Пензенской области только в 1996 году команда появилась, тогда было очень много зрителей, даже приходилось ограждать трассу. Сейчас, к сожалению, соревнования действительно стали менее популярны. Мне кажется, нужно больше шоу, нужны перемены. Людям нужна веская причина, чтобы простоять весь день. Должна выстроиться определенная система проведения соревнований, потому что старая уже не работает.

— Как ты считаешь, насколько Пензенская область — «мотогоночный» регион? Насколько этот вид спорта развит у нас?

— СК «Сура» — одна из лучших команд в России, многие хотят попасть в нее. Да, со сборами есть некоторые проблемы, хотелось бы их побольше, но, думаю, руководство решит этот вопрос. А так — у нас есть довольно сильные мотогонщики, и в целом ситуация хорошая, стабильная. У нас хороший тренер — Владислав Храмов, он уже три года готовит спортсменов «Суры» к соревнованиям. Мы очень благодарны ему за программы тренировок, которые он составляет.

— Расскажи о самом ярком спортивном соревновании, в котором тебе довелось принять участие.

— В этом году мы ездили на чемпионат мира по мотокроссу в Орленке, это знаменательное событие, которое только второй раз у нас проходит. Я ездил в классе EMX250, приехал 31-й. Результат огорчил, конечно, но мы посмотрели, что там и как, поездили с этими людьми. Уровень мотокросса там, конечно, совершенно другой. Можно научиться гонять на их уровне, но для этого нужно поготовиться с ними за границей, чтобы там была команда, механики, выдавали мотоциклы. У нас есть мотоциклы, да, но уровень все равно не тот.

— Каковы твои ближайшие спортивные планы? Как ты считаешь, мотогонки — возрастной вид спорта? Хотел бы ты связать с ними свою дальнейшую жизнь?

— Впереди — соревнования Приволжского федерального округа, в эти выходные в Самаре пройдет несколько этапов. Будем участвовать также в кубках. А в августе будет два финальных, всероссийских этапа. На этот год планы такие.

Что касается возрастной планки — здесь нет такого, как в художественной гимнастике, где после 20 лет уже «старый» становишься. Здесь можно хоть до 35-ти ездить, если чувствуешь себя хорошо. Есть у нас спортсмен, ему 33 года, он до сих пор занимается, ему нравится гонять. Вообще, думаю, пик формы для мотогонщика — это 25 лет, когда организм находится в расцвете сил.

Насчет далекого будущего — загадывать не стану, пожалуй. Есть некоторые травмы, которые могут дать о себе знать и с которыми трудно справляться. Но пока ездится — думаю, буду ездить.