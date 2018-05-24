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В пензенском УФАС объяснили рост цен на бензин

24 мая в 13:36 704 просмотра
, почему в регионе с апреля растут цены на бензин .

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В управлении Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области сообщили о том, почему в регионе с апреля растут цены на бензин .

«Повышение розничных цен наблюдается как у крупных участников розничных рынков автомобильных бензинов и дизельного топлива (АО «Пензанефтепродукт», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»), так и у независимых участников товарного рынка. […] Анализ представленной информации показал, что повышение цен у данных хозяйствующих субъектов вызван ростом закупочных цен. Причем рост закупочных цен значительно превышает рост розничных цен», — отметили в ведомстве.

По данным ФАС России, с 9 января по 26 апреля оптовая стоимость бензина выросла на 19,2%, на дизельное топливо — на 15,4%.

А розничные цены с 8 апреля по 20 мая выросли, в среднем, на 5%:
АО «Пензанефтепродукт»
ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»
Аи-92
2,50 руб. (6,76%)
1,95 руб. (5,05%)
Аи-95
2,20 руб. (5,49%)
2,15 руб. (5,14%)
Дизельное топливо
2,80 руб. (7,16%)
2,35 руб. (5,85%)

данные о ценах предоставлены УФАС России по Пензенской области

«В связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы расположены за пределами Пензенской области и осуществляют свою деятельность по реализации нефтепродуктов в отношении более чем двух хозяйствующих субъектов, действующих, соответственно, более чем в двух субъектах Российской Федерации, у Пензенского УФАС России отсутствуют полномочия для рассмотрения данных материалов», — сообщает пресс-служба управления.

Информацию о росте цен направили в ФАС России.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-2157211/

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