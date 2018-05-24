В пензенском УФАС объяснили рост цен на бензин

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области сообщили о том, почему в регионе с апреля растут цены на бензин .

«Повышение розничных цен наблюдается как у крупных участников розничных рынков автомобильных бензинов и дизельного топлива (АО «Пензанефтепродукт», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»), так и у независимых участников товарного рынка. […] Анализ представленной информации показал, что повышение цен у данных хозяйствующих субъектов вызван ростом закупочных цен. Причем рост закупочных цен значительно превышает рост розничных цен», — отметили в ведомстве.

По данным ФАС России, с 9 января по 26 апреля оптовая стоимость бензина выросла на 19,2%, на дизельное топливо — на 15,4%.

А розничные цены с 8 апреля по 20 мая выросли, в среднем, на 5%:

АО «Пензанефтепродукт» ООО « Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» Аи-92 2,50 руб. ( 6,76%) 1,95 руб. ( 5,05%) Аи-95 2,20 руб. ( 5,49%) 2,15 руб. ( 5,14%) Дизельное топливо 2,80 руб. ( 7,16%) 2,35 руб. ( 5,85%)

данные о ценах предоставлены УФАС России по Пензенской области

«В связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы расположены за пределами Пензенской области и осуществляют свою деятельность по реализации нефтепродуктов в отношении более чем двух хозяйствующих субъектов, действующих, соответственно, более чем в двух субъектах Российской Федерации, у Пензенского УФАС России отсутствуют полномочия для рассмотрения данных материалов», — сообщает пресс-служба управления.

Информацию о росте цен направили в ФАС России.