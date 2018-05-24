В пензенском УФАС объяснили рост цен на бензин

«Повышение розничных цен наблюдается как у крупных участников розничных рынков автомобильных бензинов и дизельного топлива (АО «Пензанефтепродукт», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»), так и у независимых участников товарного рынка. […] Анализ представленной информации показал, что повышение цен у данных хозяйствующих субъектов вызван ростом закупочных цен. Причем рост закупочных цен значительно превышает рост розничных цен», — отметили в ведомстве.
По данным ФАС России, с 9 января по 26 апреля оптовая стоимость бензина выросла на 19,2%, на дизельное топливо — на 15,4%.
А розничные цены с 8 апреля по 20 мая выросли, в среднем, на 5%:
|
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АО «Пензанефтепродукт»
|
ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»
|
Аи-92
|
2,50 руб. (6,76%)
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1,95 руб. (5,05%)
|
Аи-95
|
2,20 руб. (5,49%)
|
2,15 руб. (5,14%)
|
Дизельное топливо
|
2,80 руб. (7,16%)
|
2,35 руб. (5,85%)
данные о ценах предоставлены УФАС России по Пензенской области
«В связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы расположены за пределами Пензенской области и осуществляют свою деятельность по реализации нефтепродуктов в отношении более чем двух хозяйствующих субъектов, действующих, соответственно, более чем в двух субъектах Российской Федерации, у Пензенского УФАС России отсутствуют полномочия для рассмотрения данных материалов», — сообщает пресс-служба управления.
Информацию о росте цен направили в ФАС России.