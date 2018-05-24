Иван Белозерцев договорился о бизнес-миссиях с Михаэлем Хармсом

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с главой Комитета по экономическим отношениям со странами Восточной Европы Михаэлем Хармсом.

Стороны в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили основные направления взаимодействия и перспективы делового сотрудничества Пензенской области и бизнес сообщества, представляющего Федеративную Республику Германию.

«Каждый регион Российской Федерации заинтересован в успешном развитии экономики. Пензенская область — это удобно расположенная территория, имеющая хорошие транспортные коммуникации — автомобильные, железнодорожные. В сфере промышленного производства регион показывает рост. У нас успешно работает ряд предприятий с иностранным капиталом, в том числе — немецким», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор сообщил о деятельности на территории области агропромышленной группы с участием зарубежных партнеров. Привел в пример эффективную работу компании «Хохланд Руссланд», реализующей инвестиционный проект по реконструкции сыродельного завода. Объем инвестиций, направляемых на модернизацию, — 1,5 млрд руб. В рамках первой очереди реализации проекта планируется установить новое технологическое оборудование мощностью 300 тонн в сутки. Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2019 года, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также глава региона упомянул «Пензенский завод Телема Гино», который производит промышленное оборудование для железнодорожной отрасли, речного флота.

Кроме того, Иван Белозерцев обратил внимание на то, что внешнеторговый оборот региона, по итогам 2017 года, превысил полмиллиарда долларов, это почти на 40% больше предыдущего года. Объем экспорта вырос более чем на 20%. Увеличивается и число пензенских предприятий-экспортеров.

Михаэль Хармс, в свою очередь, отметил, что, несмотря на политику, у германского бизнеса сохраняется большой интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией.

В ходе встречи были достигнуты предварительные договоренности об организации отраслевых бизнес-миссий между Пензенским регионом и ФРГ.