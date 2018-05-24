УФАС возбудило дело в отношении зареченского «Горгаза»

Как сообщает пресс-служба управления, ведомство рассмотрело информацию газеты «Наш город Заречный» о повышении цен на услуги по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, оказываемые «Горгазом».

В ходе анализа документов выяснилось, что, помимо обоснованных расходов, учтенных при расчете тарифов на услуги, были включены и необоснованные затраты, не относящиеся к хозяйственной деятельности общества.



«В действиях АО «Горгаз» усмотрены признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в установлении, поддержании монопольно высокой цены на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которое влечет (может повлечь) ущемление интересов неопределенного круга потребителей», — сообщили в региональном УФАС.

В отношении АО «Горгаз» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрение дела назначено на 20 июня, 11.00.