АО «ЭР-Телеком Холдинг» и правительство Пензенской области объявляют о стратегическом партнерстве

АО «ЭР-Телеком Холдинг» в сотрудничестве с правительством Пензенской области планирует реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики в регионе, а также
участвовать в реализации социальных и образовательных инициатив Пензенской области. В 2018 году Холдингом будет развернута сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для предоставления услуг Интернета вещей на территории города Пензы.
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«Соглашение, подписанное между «ЭР-Телеком Холдингом» и правительством Пензенской области, — важный шаг на пути полномасштабной реализации проектов, направленных на развитие цифровой экономики в регионе. Мы уверены, что наше сотрудничество будет не только способствовать укреплению социальной и деловой инфраструктуры города, но и откроет большие возможности для жителей, бизнеса и государственных предприятий получить максимально широкий доступ к инновационным продуктам и цифровым сервисам», — комментирует Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг.
Соглашение было заключено на неопределенный срок и вступило в силу после подписания документа губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым в рамках 22-ого Петербургского международного экономического форума.