АО «ЭР-Телеком Холдинг» и правительство Пензенской области объявляют о стратегическом партнерстве

24 мая в ходе 22 Петербургского международного экономического форума АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, и правительство Пензенской области подписали соглашение о намерениях в сфере реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды на территории Пензенской области.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» в сотрудничестве с правительством Пензенской области планирует реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой экономики в регионе, а также

участвовать в реализации социальных и образовательных инициатив Пензенской области. В 2018 году Холдингом будет развернута сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для предоставления услуг Интернета вещей на территории города Пензы.

«Сегодня президент РФ В. В. Путин ставит задачу развития цифровой экономики, что подразумевает масштабные преобразования во всех сферах — от системы государственной власти до городской инфраструктуры, от бизнеса до ежедневной деятельности каждого человека. Реализуя проекты в цифровой отрасли, мы видим, как меняется качество управления на транспорте, в финансах, в здравоохранении, торговле и так далее. Растет качество жизни всего общества и каждого отдельного гражданина, повышается конкурентоспособность компаний, работающих в промышленности и сельском хозяйстве. И тут очень важно сделав шаг, не останавливаться, двигаться дальше, сохранять динамику, потому что технологии развиваются молниеносно. Рассчитываю, что соглашение будет способствовать активной цифровизации экономики и социальной сферы Пензенской области», — прокомментировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Соглашение, подписанное между «ЭР-Телеком Холдингом» и правительством Пензенской области, — важный шаг на пути полномасштабной реализации проектов, направленных на развитие цифровой экономики в регионе. Мы уверены, что наше сотрудничество будет не только способствовать укреплению социальной и деловой инфраструктуры города, но и откроет большие возможности для жителей, бизнеса и государственных предприятий получить максимально широкий доступ к инновационным продуктам и цифровым сервисам», — комментирует Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг.

Соглашение было заключено на неопределенный срок и вступило в силу после подписания документа губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым в рамках 22-ого Петербургского международного экономического форума.