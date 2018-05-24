Пензенская область и Италия будут укреплять сотрудничество

24 мая в рамках Петербургского экономического форума состоялась встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и посла Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано. Стороны отметили, что очень важно укреплять сотрудничество.

«Мы стремимся к тому, чтобы к нам приходили иностранные инвесторы. В Пензенской области работают представители французского, турецкого, английского, сингапурского бизнеса. Итальянские бизнесмены присутствуют в регионе уже более 10 лет, и нам хотелось бы развивать взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Иван Белозерцев и предложил проработать вопрос создания на территории Пензенской области российско-итальянских совместных предприятий.

Сейчас в регионе успешно работают заводы по производству оборудования для железнодорожного транспорта и выпуску бетонных комплектов для панельного домостроения, сообщает пресс-центр облправительства.

«В торговых сетях нашего региона представлено очень много итальянской мебели, которая пользуется спросом покупателей благодаря оригинальному дизайну и высокому качеству. При этом пензенский мебельный кластер — один из самых мощных в России. Кроме того, в регионе активно развивается швейное производство, объемы кластера по сравнению с прошлым годом выросли на 60%, а итальянцы — известные во всем мире законодатели мод. У нас есть все условия для создания совместных предприятий — качественное современное оборудование, площадки для размещения производств, трудовые ресурсы. Все это дает возможность выполнить любые проекты», — сказал губернатор.

«Я знаю, что Пензенская область — один из самых динамично развивающихся субъектов России. Но когда я смотрю на итальянское присутствие в регионе, я вижу, что можно сделать нечто большее для развития отношений. Наша стратегия — идти в Россию, участвовать в развитии экономических связей, совместно трудиться. Мы готовы предоставить наши ноу-хау, наше оборудование, наши технологии. Помимо обозначенных направлений, я вижу перспективы для сотрудничества также в машиностроении и сельском хозяйстве, поскольку в Пензенской области эти отрасли очень развиты», — отметил посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано.

Стороны договорились проработать вопросы организации итальянских бизнес-миссий в Пензенский регион, чтобы потенциальные инвесторы могли ознакомиться с условиями.