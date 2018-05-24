На ул. Беляева иномарка сбила девушку

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась 23 мая в 18.00. За рулем иномарки был 25-летний водитель. Пострадавшую девушку 2000 года рождения увезли в больницу.
По данному факту проводится проверка.
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В Пензе возле дома № 27 на ул. Беляева автомобиль Ford Mondeo сбил пешехода.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась 23 мая в 18.00. За рулем иномарки был 25-летний водитель. Пострадавшую девушку 2000 года рождения увезли в больницу.
По данному факту проводится проверка.