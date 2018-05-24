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Россиянам запретят держать хищников дома

24 мая в 15:34 146 просмотров
, а также о регистрации потенциально опасных питомцев, сообщает Lenta.ru.

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В Госдуму внесли законопроект о запрете содержания диких животных в домах и квартирах, а также о регистрации потенциально опасных питомцев, сообщает Lenta.ru.

Документ подписали депутаты всех фракций, а также сенаторы Ирина Гехт и Михаил Щетинин. В пояснительной записке авторы законопроекта сообщили, что им известно о многочисленных хищниках, живущих в квартирах — львах, тиграх, крокодилах, пумах, леопардах, а также медведях, волках и лисах, содержащихся на дачных участках. Кроме того, известны случаи, когда животные убегали и становились угрозой для окружающих.

«В настоящее время в федеральном законодательстве существует правовая неурегулированность, которая позволяет заводить в квартирах, на дачных участках и в домовладениях животных, заведомо не предназначенных для содержания в неволе. Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека», — пояснили авторы законопроекта.

Они предлагают разработать перечень видов животных, запрещенных к содержанию, а также обязать хозяев потенциально опасных питомцев, приобретенных до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их. На это им дадут еще год — до 1 июля 2020 года. Обязательная регистрация, по мнению депутатов, должна распространяться также на цирки, зоопарки и другие специальные учреждения.

Кроме того, регистрацию предлагается ввести для собак потенциально опасных пород, перечень которых также должен быть разработан в рамках законопроекта.

«Владельцы таких животных в обязательном порядке будут обязаны зарегистрировать собаку в соответствии с законодательством о ветеринарии», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что необходимо запретить выгуливать таких собак без поводка и намордника.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B2-3264048/

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