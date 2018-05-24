Представитель ГК «Дамате» Наум Бабаев выступил на форуме в Санкт-Петербурге

Председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев стал участником международного экономического форума в рамках дискуссионной панели «Интернет-технологии в АПК: создавая новые возможности», который прошел в Санкт-Петербурге.

В работе площадки принимали участие руководители крупнейших российских и глобальных агропромышленных компаний, представители зарубежных министерств, чиновники и научное сообщество.

Наум Бабаев представил на форуме точку зрения владельца сельскохозяйственного бизнеса, где уже используются цифровые технологии в производстве. Представитель ГК «Дамате» затронул вопрос культуры работы с цифровыми технологиями и подчеркнул, что Big Data, на которых сегодня базируются технологии АПК, должны консолидироваться в руках государства.

«Министерство сельского хозяйства является сегодня одним из крупнейших владельцев данных, и поэтому именно государство может взять на себя определяющую роль в этом вопросе и создать в России единую платформу, доступ к которой был бы возможен для всех участников рынка. Этот шаг позволит вывести сельское хозяйство на совершенно новый уровень развития», — подчеркнул Наум Бабаев.