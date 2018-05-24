В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Насекомые, солнце, ролики. Проводим летние каникулы без ущерба для здоровья
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Рецензия на книгу «Прислуга»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская область и Италия будут укреплять сотрудничество
Иван Белозерцев договорился о бизнес-миссиях с Михаэлем Хармсом
Пензенский губернатор подпишет соглашение о многомиллиардном инвестпроекте
Пензенская и Орловская области будут сотрудничать
Турчак рассказал Путину об основных проблемах, волнующих россиян
В Пензенской области отказались от выпуска региональных облигаций
Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской культуры
Иван Белозерцев примет участие в международном экономическом форуме
Пензенская область заняла 57 место в РФ по социально-экономическому развитию
Олег Мельниченко вошел в топ-50 самых цитируемых сенаторов

Представитель ГК «Дамате» Наум Бабаев выступил на форуме в Санкт-Петербурге

24 мая в 15:48 138 просмотров
«Интернет-технологии в АПК: создавая новые возможности», который прошел в Санкт-Петербурге.

" data-title="Представитель ГК «Дамате» Наум Бабаев выступил на форуме в Санкт-Петербурге — Пенза-пресс, рунет за день">

Председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев стал участником международного экономического форума в рамках дискуссионной панели «Интернет-технологии в АПК: создавая новые возможности», который прошел в Санкт-Петербурге.

В работе площадки принимали участие руководители крупнейших российских и глобальных агропромышленных компаний, представители зарубежных министерств, чиновники и научное сообщество.

Наум Бабаев представил на форуме точку зрения владельца сельскохозяйственного бизнеса, где уже используются цифровые технологии в производстве. Представитель ГК «Дамате» затронул вопрос культуры работы с цифровыми технологиями и подчеркнул, что Big Data, на которых сегодня базируются технологии АПК, должны консолидироваться в руках государства.

«Министерство сельского хозяйства является сегодня одним из крупнейших владельцев данных, и поэтому именно государство может взять на себя определяющую роль в этом вопросе и создать в России единую платформу, доступ к которой был бы возможен для всех участников рынка. Этот шаг позволит вывести сельское хозяйство на совершенно новый уровень развития», — подчеркнул Наум Бабаев.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...