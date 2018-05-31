Почему страховщики динамят пензенских мотоциклистов при получении ОСАГО

С наступлением сезона у пензенских байкеров возникла уже ставшая традиционной проблема — страховщики отказывают им в оформлении ОСАГО. Что делать мотоциклистам и почему компании не хотят делать страховку, мы расскажем в нашем материале.

«Столкнулся со сложностями при попытке оформить ОСАГО на мотоцикл. Страховые компании просто отказывались это делать. Те же, кто соглашался, начинали навязывать страховку жизни и прочее, но зачем мне это? Если обычная страховка стоит около 1000 рублей, то с дополнительными услугами цена становится уже в районе 5000 тысяч — разница очень большая» — рассказал владелец мотоцикла Иван.

Мы решили выяснить, так ли это на самом деле и позвонили в ряд компаний-страховщиков. Согласились оформить ОСАГО на мотоциклы только в одной — «ИнгосСтрах», в других же ссылались на различные трудности. В «АльфаСтраховании» сказали, что «программа не пропускает», в «МАКС» ответили что это «технически невозможно, мы выдаем страховку только на легковые автомобили», а в «Согласии» и вовсе заявили, что у них не оформляют ОСАГО. Но и там, где оказывают эту услугу, не все просто. Узнав, что мы хотим оформить у них страховку впервые, администратор сообщила, что сделать это возможно исключительно через интернет.

«Только в интернете можно оформить. На сайте делаете предварительный расчет, и, если цена устраивает, то там же и оформляете», — сообщила представительница «Ингосстрах» в Пензе.

Причем, по ее словам, в случае оформления ОСАГО именно онлайн дополнительных услуг вкупе со страховкой не будет.

Ситуацию прокомментировала автоюрист Екатерина Ткач, она считает, компания просто не хочет заниматься услугой, поэтому отправляет это делать самим: «Они и в офисе могут оформить электронный полис, значит, просто не хотят этого делать».

«У мотоциклистов есть обязанность получить полис, а у страховой компании — его выдать. Если у компании есть лицензия на выдачу ОСАГО, то она не должна отказывать», — подчеркнула Екатерина Ткач.

Если страховщик отказывает в приобретении полиса ОСАГО, то можно жаловаться в Российский союз автостраховщиков (РСА) или в Банк России — это орган, который выдает лицензию страховщикам. Предварительно необходимо заручиться отказом страховщика оказать услугу. Однако этот процесс — длительный.

«Пока страховая компания среагирует, пройдет много времени, а полис мотоциклисту нужно получать уже сейчас. Поэтому проще обратиться в другую страховую организацию», — отметила автоюрист.

Оказывается, в головных офисах компаний не всегда знают о положении дел в регионах. Мы связались с официальным представителем «АльфаСтрахования» Юрием Нехайчуком, чтобы он пояснил, почему же нам отказали в оформлении ОСАГО.

«Видимо, они плохо знают закон о страховании. В любом случае ОСАГО нужен, и не важно, на каком транспортном средстве вы ездите, что трактор, что автомобиль, что мотоцикл. По данной ситуации мы будем разбираться отдельно, кто мог вам такое заявить», — сказал он.

Юрий Нехайчук подтвердил, что проблема доступности страхования мотоциклистов действительно есть, она начинается каждую весну с открытием сезона.

«Складывается она из нескольких факторов. Во-первых — крайне высокая убыточность данного вида транспорта. Это связано с тем, что в России — короткий сезон для мотоциклистов, с наступлением весны начинают часто попадать в аварии, многие из них любят лихачить. Убыточность зашкаливает, она накладывается на крайне низкую стоимость ОСАГО на мотоциклы. Поэтому коллеги выдают его без особой радости. Есть пример убытка: мотоциклист попал в аварию, пострадала капсула внутри его транспортного средства, которая не подлежала восстановлению, в итоге мы заплатили 15 миллионов рублей», — рассказал представитель страховой компании.

К регулированию сложившейся ситуации подключился Центробанк. Российский союз автостраховщиков разработал концепцию перехода ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы, об этом пишет «РБК». Планируется, что с 1 июля 2018 года ЦБ откажется от регулирования нескольких коэффициентов, касающихся, в том числе, территории использования транспорта, возраста и стажа водителя. А к 2020 году Банк России должен полностью отказаться от влияния на тарифы ОСАГО.

Так что же сейчас делать владельцам мотоциклов? Тут и эксперты, и водители сошлись во мнении — нужно оформлять ОСАГО онлайн на сайте компаний-страховщиков.