Ученые обнаружили, что даже стоять рядом с мангалом во время приготовления шашлыка опасно для здоровья. Попадание на кожу опасных веществ, содержащихся в дыме, способно привести к мутациям ДНК и раку, сообщает «Газета.ру».

Приготовление шашлыка, барбекю или мяса на гриле связано с образованием большого числа полициклических ароматических углеводородов — опасных для здоровья соединений, образующихся при горении угля. Уже установлено, что они способны вызывать респираторные инфекции и мутации ДНК, попадая внутрь организма с пищей или при дыхании.

В эксперименте приняли участие 20 мужчин от 22 до 25 лет. Они были поделены на три группы, все вместе жарили мясо, но только одной группе разрешили съесть его.

Как и ожидалось, наибольшее количество опасных веществ поступало в организм с едой. Однако на втором месте по проводимости вредных соединений оказалась кожа, а дыхание — лишь на третьем. Исследователи предполагают, что содержащиеся в дыме масла способствуют более активному проникновению углеводородов в организм при попадании на кожу. Они рекомендуют использовать закрытую одежду при готовке, чтобы снизить количество опасных веществ, поступающих в организм.