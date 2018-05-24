В Саратове проезд на автобусе можно будет оплатить картой

Как сообщает «СарБК», этот вопрос обсуждался 24 мая на заседании комиссии Гордумы. Депутаты поинтересовались, на какой стадии находится процесс. И. о. вице-мэра Роман Бусаргин сообщил об итогах встречи сотрудников мэрии с возможными концессионерами предприятия «Сарагорэлектротранс».

По словам чиновника, заключен контракт на разработку транспортной схемы, чтобы развивать электротранспортное сообщение, запустить скоростной трамвай. Он отметил, что еще предстоит найти источники инвестиций для внедрения электронных карт. Для того, чтобы такой вид оплаты мог принимать частный транспорт, необходимо принять соответствующие законы.

Бусаргин объявил, что через две недели в Саратове планируется ввести безналичный расчет по оплате за проезд, дать пассажирам возможность пользоваться банковскими картами. «Пионерами» станут трамваи №№ 3 и 11, троллейбусы №№ 3 и 5. Ведутся переговоры с частниками: «В течение лета внедрим электронную форму оплаты везде».