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На Вологодчине будут выращивать семгу в промышленных масштабах

24 мая в 16:15 198 просмотров
 «Аквапродукт» по реализации в регионе проекта в сфере рыбоводства.

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24 мая на Петербургском международном экономическом форуме было подписано Соглашение между Вологодской областью и ООО «Аквапродукт» по реализации в регионе проекта в сфере рыбоводства.

Как сообщает портал «35 медиа», документ завизировали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Совета директоров «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», учредитель ООО «Аквапродукт» Александр Чуркин.

Инвестор планирует создать на Вологодчине рыбоводное хозяйство мощностью около 2,5 тысяч тонн в год по выращиванию семги в установках замкнутого водоснабжения. Сейчас ведется поиск площадки, где будет реализован проект.

«Объем инвестиций составит почти 1,7 миллиардов рублей, планируется создать более 20 новых рабочих мест, а годовой объем реализации охлажденной потрошеной рыбы составит около 1746 тонн. Рассчитываем, что строительство стартует в начале этого года. Площадка, где расположится предприятие, неподалеку от Вологды, практически определена. Сдача объекта — конец 2019-го или начало 2020 года», — рассказал учредитель ООО «Аквапродукт» Александр Чуркин.

Он подчеркнул, что проект — по-настоящему уникальный, не имеющий аналогов в России. Всего в мире насчитывается три подобных производства — два в Польше и одно в Дании.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2-730497/

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