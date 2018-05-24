На Вологодчине будут выращивать семгу в промышленных масштабах

24 мая на Петербургском международном экономическом форуме было подписано Соглашение между Вологодской областью и ООО «Аквапродукт» по реализации в регионе проекта в сфере рыбоводства.

Как сообщает портал «35 медиа», документ завизировали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель Совета директоров «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», учредитель ООО «Аквапродукт» Александр Чуркин.

Инвестор планирует создать на Вологодчине рыбоводное хозяйство мощностью около 2,5 тысяч тонн в год по выращиванию семги в установках замкнутого водоснабжения. Сейчас ведется поиск площадки, где будет реализован проект.

«Объем инвестиций составит почти 1,7 миллиардов рублей, планируется создать более 20 новых рабочих мест, а годовой объем реализации охлажденной потрошеной рыбы составит около 1746 тонн. Рассчитываем, что строительство стартует в начале этого года. Площадка, где расположится предприятие, неподалеку от Вологды, практически определена. Сдача объекта — конец 2019-го или начало 2020 года», — рассказал учредитель ООО «Аквапродукт» Александр Чуркин.

Он подчеркнул, что проект — по-настоящему уникальный, не имеющий аналогов в России. Всего в мире насчитывается три подобных производства — два в Польше и одно в Дании.