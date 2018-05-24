На совещании Пензенскую область назвали в числе регионов, успешно осуществляющих работу по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, сообщает пресс-центр облправительства.
В 2018 году в Пензенской области 51 ветеран получил право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета выделено 61 млн 278 тыс. рублей.
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Пензенская область — в числе лучших по обеспечению жильем ветеранов
Представители правительства Пензенской области приняли участие во всероссийском селекторном совещании в режиме видеоконференции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
На совещании Пензенскую область назвали в числе регионов, успешно осуществляющих работу по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, сообщает пресс-центр облправительства.
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