На совещании Пензенскую область назвали в числе регионов, успешно осуществляющих работу по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, сообщает пресс-центр облправительства.



В 2018 году в Пензенской области 51 ветеран получил право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета выделено 61 млн 278 тыс. рублей.