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Пензенская область — в числе лучших по обеспечению жильем ветеранов

24 мая в 17:04 190 просмотров

Представители правительства Пензенской области приняли участие во всероссийском селекторном совещании в режиме видеоконференции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

На совещании Пензенскую область назвали в числе регионов, успешно осуществляющих работу по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, сообщает пресс-центр облправительства.

В 2018 году в Пензенской области 51 ветеран получил право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета выделено 61 млн 278 тыс. рублей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/85881/

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