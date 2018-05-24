Пензенцев попросили не использовать клумбы как мусорки

Как отмечает пресс-служба мэрии, руководством «Пензы-1» были организованы мероприятия по благоустройству территории, ее озеленению и созданию комфортных условий для жителей и гостей города. На сегодняшний день выполнены работы по ремонту, покраске вазонов и обустройству цветников.

«Железнодорожный вокзал, несомненно, является визитной карточкой нашего любимого города. Уважаемые жители и гости Пензы! Обращаемся к Вам с огромной просьбой бережно относиться к окружающей среде, ведь малые архитектурные формы предназначены для украшения территории Привокзальной площади, а не для сбора мусора», — подчеркивает руководство вокзала.