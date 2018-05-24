Стало известно самое любимое занятие россиян

Отмечается, что чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, напротив, больше — от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки. Животные — один из источников повседневных радостей для каждого пятого россиянина с начальным образованием, рассказали социологи.

Согласно обработанным ответам, 34% россиян радуются, смотря телевизор. 26% любят получать хорошие деньги. 24% любят проводить время с детьми, столько же — вкусно поесть. В саду и огороде свою радость находят 23% респондентов, при этом 22% всем прочим радостям предпочтут провести время с любимым человеком. Путешествовать и готовить любят тоже по 22% опрошенных. Каждый пятый россиянин получает удовольствие от прослушивания музыки, приема гостей и чтения.

Респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного варианта ответа. Кроме прочего, оказалось, что столичные жители видят больше поводов для радостей: так, москвичи чаще наслаждаются шоппингом и тратой денег, выпивкой в хорошей компании и путешествиями. Россияне, проживающие в селах и малых городах, чаще получают удовольствие от повседневных занятий: работы в огороде или саду, а также ведения домашнего хозяйства.