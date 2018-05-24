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Стало известно самое любимое занятие россиян

24 мая в 17:42 146 просмотров
, которое приносит россиянам больше всего радости и удовольствия, оказался просмотр телевизора. Так в ходе исследования ответили большинство опрошенных, сообщает телеканал «360».

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Занятием, которое приносит россиянам больше всего радости и удовольствия, оказался просмотр телевизора. Так в ходе исследования ответили большинство опрошенных, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, напротив, больше — от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки. Животные — один из источников повседневных радостей для каждого пятого россиянина с начальным образованием, рассказали социологи.

Согласно обработанным ответам, 34% россиян радуются, смотря телевизор. 26% любят получать хорошие деньги. 24% любят проводить время с детьми, столько же — вкусно поесть. В саду и огороде свою радость находят 23% респондентов, при этом 22% всем прочим радостям предпочтут провести время с любимым человеком. Путешествовать и готовить любят тоже по 22% опрошенных. Каждый пятый россиянин получает удовольствие от прослушивания музыки, приема гостей и чтения.

Респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного варианта ответа. Кроме прочего, оказалось, что столичные жители видят больше поводов для радостей: так, москвичи чаще наслаждаются шоппингом и тратой денег, выпивкой в хорошей компании и путешествиями. Россияне, проживающие в селах и малых городах, чаще получают удовольствие от повседневных занятий: работы в огороде или саду, а также ведения домашнего хозяйства.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-2619649/

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