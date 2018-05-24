Губернатор принял участие в панельной сессии по вопросам развития городов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в дискуссии на тему рационального использования и развития городской инфраструктуры, которая прошла на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис рассказал участникам мероприятия о новом понятии «IQ городов».

«Задача, которая перед нами стоит, — внедрение современных решений, цифровых технологий, делать так, чтобы город был удобным. Для этого нужны стимулы, и сейчас идет дискуссия по объемам поддержки, планируем, что ее объем на тему городской среды будет увеличен. И это увеличение будет предоставлено, прежде всего, тем коллегам, которые внедряют эти современные цифровые решения. У нас есть банк решений «Умного города», который активно наполняется, и они должны и могут быть использованы для улучшения городской жизни», — сказал Андрей Чибис.

По его словам, для индексации уровня развития среды будет введен специальный критерий.

«Чем выше IQ — тем больше финансирование», — добавил заместитель министра.

Своим видением эталона «Умного города» и наработками в этой сфере поделились представители других государств — мэр Турина Кьяра Аппендино, технический директор Huawei Technologies Co., Ltd. Джо Со, генеральный директор Парижской торгово-промышленной палаты Этьен Гийо и другие гости, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В качестве эффективного инструмента для развития городов и поселков был назван проект «Комфортная городская среда», в котором принимает участие и Пензенская область.

«При поддержке федерального центра мы второй год реализуем приоритетный проект, позволяющий менять окружающую действительность наших территорий. Это очень важно, прежде всего, для людей. Повышается уровень комфорта, качество жизни. Необходимо продвигаться в этом направлении как можно активнее, создавая современную среду проживания для наших граждан», — подчеркнул Иван Белозерцев.