Семью погибшего пензенского офицера включили в акцию «Долг памяти» (видео)

В России стартовала XIV благотворительная акция «Долг памяти» (0+). Семьи погибших военных и бойцов Росгвардии ежегодно отправляются отдыхать к Черному морю на добровольные пожертвования. Из Пензенской области в Сочи поедет семья офицера СОБРа Ивана Эрюжева, который погиб в Дагестане в 2015-м. Задачей его отряда было спуститься к реке, перейти ее вброд и подняться на точку. В ходе операции он был смертельно ранен.

Семья офицера СОБРа Ивана Эрюжева — это его жена, сын и дочь. Они пересматривают фотографии и до сих пор не могут поверить. До конца командировки в Дагестан оставалось каких-то две недели. Вдова Юлия вспоминает: в ту командировку выездов было как никогда много. Последнюю весть от мужа она запомнила в деталях.

«Утром, было часа три, мне пришло SMS-сообщение «я вас люблю, все спокойно». Миша родился, когда муж был в командировке, в ОМОНе еще работал, когда он приехал, сыну было три месяца», — рассказала она.

Все произошло в июле 2015 года в Табасаранском районе Дагестана. Задачей отряда Ивана Эрюжева было спуститься к реке, пройти ее вброд и подняться на указанную точку. Офицер поднялся на бруствер и увидел за плечами своих товарищей боевика.

«Понимая, что всем угрожает опасность, и счет времени идет на секунды, он принял единственное верное решение — первым вступил в борьбу с противником и принял огонь на себя, дав возможность группе занять оборону. Однако один из боевиков успел смертельно ранить его из автоматной очереди», — рассказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Отряд СОБРа в это время успел занять нужную точку. В ответной перестрелке все боевики были уничтожены. Как вспоминает сослуживец Ивана, бой шел чуть больше двух минут.

«Думаю, что его решение спасло жизни многих, если бы он не увидел противника, как-то промедлил, пострадало бы больше людей», — сказал сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Пензенской области, сослуживец Ивана Эрюжева Дмитрий.

Ежегодно в память о погибших военнослужащих и бойцах Росгвардии в России проводится благотворительная акция. «Долг памяти» отдают уже 14 лет. На добровольные пожертвования семьи погибших отправляют на отдых. В 2018 году от Пензенской области к Черноморскому побережью отправится семья Ивана Эрюжева.

Всего в акции в 2018-м участвуют около 100 семей. Их ждут экскурсии по историческим местам и олимпийским объектам, спуски по горным рекам, спортивные соревнования и конкурсы. Детей ждут подарки, а взрослые, матери и опекуны, смогут пообщаться с командованием силовых ведомств и Вооруженных сил, сообщает телеканал «Экспресс».