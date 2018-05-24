Молодых кузнечан проводили в армию (видео)

Их ждут в различных воинских частях от Мурманска до Комсомольска-на-Амуре. С весенним призывом из города Кузнецка Пензенской области на военную службу отправятся 70 человек. Проводить ребят и сказать напутственные слова пришли представители администрации, ветераны и местное духовенство.

«Поеду служить в Москву, в часть национальной гвардии, настроение боевое, ко всем готов», — рассказал призывник Владислав Чабуев.

В администрации Кузнецка провожали в армию будущих военнослужащих морской пехоты, сухопутных войск и национальной гвардии.

«Будем ждать хороших вестей, благодарственных писем от командования. Не забывайте, что информацию о вас будут ждать ваши родители, родные», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Служба в армии сопряжена с рядом трудностей, к которым новобранцам придется привыкать с первых дней. Чтобы легче переносить тяготы, по мнению ветеранов, следует быть дисциплинированным и сохранять выдержку.

«Будет тяжело, потому что вы уйдете от мам, пап и друзей. Служите с достоинством, слушайте командиров», — сказал председатель совета пограничников города Кузнецка Олег Пантелеев.

В ходе призывной кампании прошла церемония награждения участников спартакиады допризывной молодежи. Победителям и призерам вручили дипломы и ценные призы, сообщает телеканал «Экспресс».