Мэр Пензы обещал содействие в улучшении жилищных условий семье инвалида

Так, пензячка, которая осталась без попечения родителей, интересовалась, как ей могут предоставить квартиру. Виктор Кувайцев подробно рассказал девушке об условиях предоставления жилья детям-сиротам, о строительстве в микрорайоне Заря целого комплекса домов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мэр заверил, что, как только дома будут введены в эксплуатацию, она получит положенное по закону жилье.

Также на прием пришел инвалид боевых действий, он ходатайствовал об улучшении жилищных условий для своей семьи. Выслушав мужчину, мэр поручил начальнику отдела распределения муниципального жилищного фонда выехать на место для изучения жилищных условий семьи инвалида, и на основании обследования представить предложения по решению вопроса, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Всего к главе администрации обратились 18 человек. По одним вопросам Виктор Кувайцев дал соответствующие поручения ответственным лицам, другие взяты на контроль для дальнейшего решения.