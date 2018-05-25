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Родственников пациентов будут пускать в реанимацию

25 мая в 09:21 270 просмотров
«Известиям» рассказал депутат Госдумы Николай Герасименко.

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Кабинет министров поддержал законопроект о посещении больных в реанимации. Об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы Николай Герасименко.

Порядок посещений должен установить Минздрав. Пока визиты в реанимацию разрешены священнослужителям и адвокатам.

Поправки предложено внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который предусматривает приоритет интересов пациента при оказании ему помощи. Также отмечается, что вопрос создания условий, которые обеспечивают возможность посещения пациента в медорганизации, урегулирован.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский заявил, что у медучреждений не должно быть права запрещать визиты семьи, так как это противоречит Конституции РФ, утверждающей свободу перемещения. Однако директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что при посещении существуют риски инфекции и тяжелые впечатления от увиденного у родственников.


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