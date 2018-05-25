Пензенская область будет сотрудничать с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с председателем правления Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России Аркадием Арианофф и генеральным директором палаты Олегом Прозоровым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Основной темой беседы стала реализация совместных инвестиционных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, медицины и энергетики, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Глава региона рассказал о месторасположении, производственном потенциале и основных показателях экономического развития Пензенской области, уточнил отраслевую специализацию.

«На территории нашего субъекта РФ работает несколько крупных компаний с иностранным капиталом. Они пользуются теми же преференциями, что и российские предприятия, успешно развиваются, расширяют свой бизнес. В Пензенской области эффективно работает биомедицинский кластер. У нас выпускают стенты для коронарных сосудов, межпозвонковые диски. Доля пензенских предприятий в производстве искусственных клапанов сердца на российском рынке составляет 65%", — рассказал Иван Белозерцев.

Губернатор заинтересовался в создании совместных предприятий с зарубежными инвесторами, увеличении торгового оборота региона с Бельгией и Люксембургом.

Председатель правления Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России подтвердил возможность встречного движения и наличие стремления у европейского бизнеса развивать деловые отношения с Пензенской областью, пояснив, что предварительно предоставленные документы позволили определить наиболее вероятные направления будущего сотрудничества.

Также Арианофф выразил готовность оказать содействие в организации пензенской бизнес-миссии, а также посещения делегацией предприятий Пензенской области.

В завершении рабочей встречи для развития, расширения и совершенствования производственных, торговых, экономических, финансовых связей, взаимодействия в области туризма, транспорта, страхования, современных форм телекоммуникаций и интернет-технологий, средств массовой информации и других сфер взаимодействия был подписан меморандум о сотрудничестве между Пензенской областью и Бельгийско-Люксембургской Торговой Палатой в Российской Федерации.