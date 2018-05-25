В Пензе экс-начальнице почтового отделения дали срок

Пензячка занимала пост начальника одного из почтовых отделений города с 30 мая 2016 года. В период с 14 октября по 17 декабря 2016-го она похитила из операционной кассы 22 866 рублей.

Три раза женщина проводила операции по выплате денег мужчине, который получал пенсию по потере кормильца на несовершеннолетнего ребенка. Причем она ставила подпись в документах от его имени. Установлено, что пензенец получает пенсию с 2010 года, но на почту он приходил не каждый месяц, на дом деньги ему не приносили.

«В январе 2017 года он как всегда пришел за пенсией в отделение почтовой связи, но его направили в Пензенский почтамт, где он получил деньги. Впоследствии его вызвал следователь и предъявил три поручения на доставку пенсии, в котором стояла не его подпись», — сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Женщина свою вину не хотела признавать, она утверждала, что преступление совершила оператор-кассир. Однако было доказано обратное. В итоге ей назначили один год условно с испытательным сроком в полтора года.

Осужденная с приговором не согласилась и подала апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.