В Пензенской области построят два свинокомплекса на 22 тыс голов каждая

Две новые площадки будут введены в строй уже во второй половине 2018 года. Ввод в эксплуатацию еще двух планируется в начале 2019 года. Каждая площадка рассчитана на единовременное содержание 22 тысяч голов свиней, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Группа «Черкизово» по развитию свиноводства в ближайшие пять лет делает ставку именно на Пензенскую область. Транспортная доступность свинокомплексов — необходимое условие полноценного функционирования этих объектов. В этих вопросах группа рассчитывает на помощь администрации области», — отметил Сергей Михайлов.

«Мы понимаем, насколько важна инфраструктура для успешной реализации такого масштабного инвестиционного проекта и готовы оказывать содействие и поддержку в данном вопросе, выполняя наши договоренности», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Говоря о дальнейшем развитии производства в Пензенском регионе, Сергей Михайлов сообщил о том, что компания рассматривает возможности инвестирования в Михайловский элеватор, расположенный в Каменском районе. Модернизация элеваторной инфраструктуры придаст дополнительный импульс развитию растениеводства в области.

Губернатор поддержал намерения руководства группы.

В ходе переговоров Иван Белозерцев и Сергей Михайлов обсудили вопросы, связанные с реконструкцией мясокомбината, которую планируется начать по мере запуска новых свинокомплексов для увеличения мощностей по убою и переработке. Уже в этом году будет установлена новая производственная линия. Свыше 120 млн рублей уже было инвестировано в формовочную и упаковочную линии по производству колбасы, а также термоагрегаты.