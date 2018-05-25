В Заводском районе Пензы нашли опасные химикаты

Сообщение о находке поступило в поисково-спасательную службу 24 мая в 11.50. В одном из складских помещений завода нашли две бочки с химически опасным веществом. Ранее его использовали для покрытия металлических изделий, пояснили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Спасатели приехали на место и осмотрели помещение. Следов просыпания химикатов не было, однако у одной из бочек была нарушена целостность упаковки. На нее установили крышку. Пока опасное вещество не утилизировали, складское помещение решили запереть и установить охрану, чтобы туда никто не смог проникнуть.