Жителей Пензы научат управлять предметами силой мысли
В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Рецензия на книгу «Прислуга»
Вам будет интересно
Наши новости
На подготовку пензенских лагерей выделили 7,2 млн рублей
В Пензе депутаты попросили не строить в зонах отдыха бани
Студенты «Квартала Луи» за год встретились с 1200 школьниками
Депутаты Гордумы потребовали разобраться с бесхозными коммунальными объектами
Каждого 25-го пензенца не пускают за границу из-за долгов
Леонид Левин приедет в Пензенскую область
Воспитанники трех детсадов Города Спутника сдали нормативы ГТО
В Терновке запретят стоянку у детсада
Мэр Пензы обещал содействие в улучшении жилищных условий семье инвалида
МЧС предупреждает пензенцев о грозе и шквалистом ветре

В Заводском районе Пензы нашли опасные химикаты

25 мая в 10:13 322 просмотра
«ЗИФ» на улице Ленина обнаружили бочки с опасным веществом.

" data-title="В Заводском районе Пензы нашли опасные химикаты — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на территории бывшего завода «ЗИФ» на улице Ленина обнаружили бочки с опасным веществом.

Сообщение о находке поступило в поисково-спасательную службу 24 мая в 11.50. В одном из складских помещений завода нашли две бочки с химически опасным веществом. Ранее его использовали для покрытия металлических изделий, пояснили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Спасатели приехали на место и осмотрели помещение. Следов просыпания химикатов не было, однако у одной из бочек была нарушена целостность упаковки. На нее установили крышку. Пока опасное вещество не утилизировали, складское помещение решили запереть и установить охрану, чтобы туда никто не смог проникнуть.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/05/25/9484705

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...