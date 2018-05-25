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Воспитанники трех детсадов Города Спутника сдали нормативы ГТО (видео)

25 мая в 10:22 208 просмотров
, бассейн, спортивно-развлекательный комплекс, обустроенная тропа здоровья, площадки для игры в футбол, баскетбол, пляжный волейбол, конкурсы и соревнования.

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Спутник — город спортивных людей. Уличные тренажеры, бассейн, спортивно-развлекательный комплекс, обустроенная тропа здоровья, площадки для игры в футбол, баскетбол, пляжный волейбол, конкурсы и соревнования.

Здоровый образ жизни ведут не только взрослые, но и совсем юные жители микрорайона. В минувшие выходные они участвовали в спортивном празднике «ГТО дети».

После награждения золотыми медалями тех, кто достиг лучших результатов в 2017 году, состоялся флешмоб, а затем для воспитанников трех детских садов Города Спутника устроили массовый забег на 100 метров.

Все малыши получили сертификат участника, после чего отправились вместе с родителями на тропу здоровья. Там нормативы сдавали целыми семьями.

«Для нас участие в таких мероприятиях — это, в первую очередь, здоровый образ жизни, здоровье наших детей. Желаю всем семьям заниматься спортом», — подчеркнула участница спортивного праздника Рамиля Чуйкина.

Пока мамы выполняли поднятия корпуса, папы отжимались, а дети демонстрировали свою гибкость, стараясь достать кончиками пальцев нижней отметки таблицы. Также среди обязательных упражнений были подтягивание, метание мяча и гранаты, прыжок с места в длину. В завершение мамы, папы и дети приняли участие в забегах на разные дистанции.

«Такие мероприятия помогают нам растить здоровых детей. А ведь здоровая нация — будущее России. Спорт у нас в приоритете!» — сказала заведующая детским садом «Спутник» Алсу Алюшева.

В Городе Спутнике регулярно проходят конкурсы и соревнования. Узнать о них можно на сайте в разделе «Афиша».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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