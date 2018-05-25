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Каждого 25-го пензенца не пускают за границу из-за долгов

25 мая в 10:43 184 просмотра

Судебные приставы нередко накладывают ограничение на выезд за пределы России на должников. Из-за этого некоторые жители Пензенской области столкнулись с трудностями при попытке пересечь границу.

Так, житель Городища решил поехать в Армению, несмотря на 128-тысячный долг. Однако покинут свою страну он не смог — не пустили на границе.

Мужчина из Бессоновского района, у которого была задолженность в 122 тысячи рублей, купил туристическую путевку на море. Но, когда столкнулся с проблемами выезда из России, решил все-таки погасить долг, сообщает пресс-служба управления ФССП по Пензенской области.

Еще один случай произошел с должницей 378 тысяч рублей. С 2015 года пензячка скрывалась от судебного пристава. А в этом году женщину не пустили в Абхазию на пункте пограничного контроля, тогда она решила погасить всю сумму задолженности вместе со штрафами.

Всего судебными приставами Пензенской области ограничение права выезда за пределы России применено к 9308 гражданам. Они имеют задолженность более 1,6 миллиарда рублей. В пресс-службе отметили, что каждый двадцать пятый пензенец-должник не вправе выехать за границу.


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