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Глава Роскомнадзора рассказал об отношении к блокировкам в интернете

25 мая в 10:56 118 просмотров
, что не является сторонником блокировок в интернете. Об этом он рассказал «Известиям».

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Глава Роскомндазора Александр Жаров заявил, что не является сторонником блокировок в интернете. Об этом он рассказал «Известиям».

«Я вообще не сторонник запретов. Прозвучит парадоксально, но я не сторонник блокировок в интернете. Блокировка — это крайняя точка, когда ничего другого нельзя сделать, чтобы удалить опасную для людей информацию: экстремистскую, террористическую, угрожающую жизни и здоровью», — сказал Александр Жаров.

Он подчеркнул, что блокировка следует, если компания или площадка, на которой размещен запрещенный контент, не может его удалить.

Вместе с тем глава Роскомнадзора видит перспективы в саморегулировании. По его словам, бизнесу надо объединиться и выработать правила поведения в Сети, чтобы решать, какая информация там может находиться, а какая нет, тогда и блокировки исчезнут.


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