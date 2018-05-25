Депутаты Гордумы потребовали разобраться с бесхозными коммунальными объектами

В Пензе 25 мая на сессии Гордумы депутаты обсудили подготовку к отопительному сезону и работу с бесхозными коммунальными объектами.

Депутат Алексей Шуварин поинтересовался судьбой разрушенного теплопункта на ул. Толстого, 34. Здание — в ужасном состоянии, в любой момент оно может рухнуть.

Начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин ответил, что сети в него не заходят. Они являются бесхозными — их передали на временное обслуживание «Т Плюс». Чиновник обещал найти собственника здания и решить вопрос с его сносом.

Алексей Шуварин также спросил, что делает администрация для решения вопроса бесхозных коммунальных сетей.

«Надо рассматривать каждый объект отдельно, например, на ул. Будашкина люди сами построили хозобъект и в судах доказывают, что это их собственность. В пятом микрорайоне Арбеково сети построены с нарушениями, и мы принять их не можем. Есть сети, которые построены 20−40 лет назад, они нуждаются в капремонте, и нам хотят их передать, чтобы мы их отремонтировали», — пояснил Андрей Гришин.

«Но это же не проблема людей, это ваша обязанность. Я не понимаю этого: сети плохие — и мы не возьмем их», — возмутился народный избранник.

Андрей Гришин ответил, что бесхозные сети обычно закрепляются за «Горводоканалом» (если это холодное водоснабжение) или организациями, занимающимися поставкой теплоносителя (если это отопление).

Отвечая на вопрос главы города Валерия Савельева о подготовке к отопительному сезону, глава городского управления ЖКХ рассказал, что «Т Плюс» обещает провести большой объем ремонта сетей, главное, чтобы подрядчики не подвели и уложились в сроки.

Глава города попросил предупреждать население об отключениях горячей воды заранее и обозначать сроки ремонта.