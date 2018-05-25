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Студенты «Квартала Луи» за год встретились с 1200 школьниками

25 мая в 11:02 116 просмотров
«Равные! Разные! Дружные!» развивает автономная некоммерческая организация «Квартал Луи».

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В Пензенской области расширяют взаимодействие учащихся образовательных учреждений и людей с ограниченными возможностями. Социальный проект «Равные! Разные! Дружные!» развивает автономная некоммерческая организация «Квартал Луи».

В текущем учебном году студенты арт-холла «Квартал Луи» провели 60 встреч с пензенскими школьниками, в них приняли участие более 1200 учащихся.

Семинары и тренинги организуют как в помещениях арт-холла, так и в образовательных организациях города. В ходе занятий ребята с разными формами инвалидности выступали в качестве тренеров и рассказывали о том, как живут люди с ограничениями, какие у них трудности и проблемы, и что нужно сделать, чтобы люди с инвалидностью и без нее могли жить, учиться и развиваться вместе. Школьники могли задать вопросы по этой теме, а также на себе ощутить ситуацию, с которой могут столкнуться люди с инвалидностью, сообщает пресс-центр облправительства.

«Молодые люди с ограниченными возможностями выступают в роли тренеров, тем самым, проект способствует интеграции людей. Это помогает им чувствовать себя востребованными», — пояснила исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова.

Планируется, что подобные встречи будут проводиться студентами «Квартала Луи» на постоянной основе.

«Квартал Луи» реализует социальный проект «Равные! Разные! Дружные!» с 2015 года. В рамках грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета Пензенской области были выделены средства на его развитие.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/86136/

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