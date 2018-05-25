В России наращивают запасы золота

«Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов», — сказал Владимир Путин.
По его словам, руководство страны думает о том, «что нужно сделать, чтобы освободить себя от этого бремени». Одна из таких мер хорошо известна — увеличение доли золота в золотовалютных резервах страны. Вышедшая 18 мая «золотая» статистика подтверждает этот курс.
По данным Росстата, страна в январе-апреле увеличила производство золота на 2%. Причем в апреле 2018 года по сравнению с этим месяцем годом ранее производство золота выросло на 14, 1%.
В опубликованных в этот же день материалах Банка России говорится о росте запасов этого драгоценного металла в международных резервах. В апреле они увеличились почти на процент, или на 18, 7 т, а с начала года ЦБ уже закупил 71, 6 т монетарного золота. В итоге к 1 мая они выросли до 1909, 8 т и достигли суммы в 81, 146 млрд долларов. Это самая большая цифра за последние годы и даже десятилетия.