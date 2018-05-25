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В России наращивают запасы золота

25 мая в 11:13 100 просмотров
Аргументы Недели» напоминают, выступая 8 мая в Госдуме, президент заявил, что отрыв от доллара как основной валюты торговых расчетов в мире приведет к повышению экономического суверенитета России.

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Новые данные о росте производства золота и увеличении его запасов в резервах России подтвердили провозглашенный Владимиром Путиным курс на выход из мировой долларовой системы. «Аргументы Недели» напоминают, выступая 8 мая в Госдуме, президент заявил, что отрыв от доллара как основной валюты торговых расчетов в мире приведет к повышению экономического суверенитета России.

«Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов», — сказал Владимир Путин.

По его словам, руководство страны думает о том, «что нужно сделать, чтобы освободить себя от этого бремени». Одна из таких мер хорошо известна — увеличение доли золота в золотовалютных резервах страны. Вышедшая 18 мая «золотая» статистика подтверждает этот курс.

По данным Росстата, страна в январе-апреле увеличила производство золота на 2%. Причем в апреле 2018 года по сравнению с этим месяцем годом ранее производство золота выросло на 14, 1%.

В опубликованных в этот же день материалах Банка России говорится о росте запасов этого драгоценного металла в международных резервах. В апреле они увеличились почти на процент, или на 18, 7 т, а с начала года ЦБ уже закупил 71, 6 т монетарного золота. В итоге к 1 мая они выросли до 1909, 8 т и достигли суммы в 81, 146 млрд долларов. Это самая большая цифра за последние годы и даже десятилетия.

№ 20 (613) от 23 мая [ «Аргументы Недели «]

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-513062/

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