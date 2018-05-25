Пензенский таксист поплатился за кражу у поклонницы Лазарева и Билана

Установлено, что 11 февраля, высадив очередного клиента, мужчина нашел в салоне своего автомобиля клатч фирмы «Prada». Внутри него были три билета на выступление Димы Билана, два билета на концерт Сергея Лазарева, а также 21 тысяча рублей. Найденное он решил оставить себе.
В последствие таксист свою вину признал, и дело рассмотрели в особом порядке. Потерпевшая также не настаивала на строгом наказании, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
В результате мужчине назначили 200 часов обязательных работ. Приговор еще может быть обжалован.