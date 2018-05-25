Жителей Пензы научат управлять предметами силой мысли
В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Рецензия на книгу «Прислуга»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе экс-начальнице почтового отделения дали срок
Пензенец сядет колонию за покупку 21 тысячи бутылок спиртного
В Башмаковском районе полицейский отказался от взятки в 12 тыс руб
Пензенский следователь позарился на миллион, изъятый при обыске
Тамалинец пошел на криминал, чтобы поговорить с экс-женой
В Тамале пьяная ссора мужчин из-за девушки закончилась смертью
В Никольском районе женщину осудили за кражу в детсаду
Пенсионер из Чаадаевки заготовил дрова и попал под статью
Тамалинец получил срок за изготовление патронов
В Пензе поймали забывчивого пенсионера, которого подозревают в краже

Пензенский таксист поплатился за кражу у поклонницы Лазарева и Билана

25 мая в 11:20 146 просмотров
, который трудится таксистом, за кражу на рабочем месте.

" data-title="Пензенский таксист поплатился за кражу у поклонницы Лазарева и Билана — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе осудили 48-летнего местного жителя, который трудится таксистом, за кражу на рабочем месте.

Установлено, что 11 февраля, высадив очередного клиента, мужчина нашел в салоне своего автомобиля клатч фирмы «Prada». Внутри него были три билета на выступление Димы Билана, два билета на концерт Сергея Лазарева, а также 21 тысяча рублей. Найденное он решил оставить себе.

В последствие таксист свою вину признал, и дело рассмотрели в особом порядке. Потерпевшая также не настаивала на строгом наказании, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В результате мужчине назначили 200 часов обязательных работ. Приговор еще может быть обжалован.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-3107479/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...