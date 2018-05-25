Жителей Пензы научат управлять предметами силой мысли
В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Рецензия на книгу «Прислуга»
Вам будет интересно
Наши новости
На подготовку пензенских лагерей выделили 7,2 млн рублей
Студенты «Квартала Луи» за год встретились с 1200 школьниками
Депутаты Гордумы потребовали разобраться с бесхозными коммунальными объектами
Каждого 25-го пензенца не пускают за границу из-за долгов
Леонид Левин приедет в Пензенскую область
Воспитанники трех детсадов Города Спутника сдали нормативы ГТО
В Заводском районе Пензы нашли опасные химикаты
В Терновке запретят стоянку у детсада
Мэр Пензы обещал содействие в улучшении жилищных условий семье инвалида
МЧС предупреждает пензенцев о грозе и шквалистом ветре

В Пензе депутаты попросили не строить в зонах отдыха бани

25 мая в 11:14 174 просмотра
, как идет подготовка зон отдыха к лету.

" data-title="В Пензе депутаты попросили не строить в зонах отдыха бани — Пенза-пресс, рунет за день">

Начальник управлении ЖКХ города Пензы Андрей Гришин 25 мая на сессии Гордумы рассказал, как идет подготовка зон отдыха к лету.

Чиновник напомнил, что в городе — всего пять зон отдыха (там, где купание запрещено) и один пляж.

«Благодаря тому, что зоны переданы частным лицам, экономится ежегодно более миллиона рублей, которые ранее тратились из бюджета на их содержание», — отметил Андрей Гришин.

Глава города Валерий Савельев спросил, будут ли там круглосуточные спасательные.

«Из-за качества воды в зонах отдыха купаться запрещено. Размещать там посты — значит способствовать нарушениям», — ответил Гришин.

Однако глава города с такой позицией не согласился. Он сказал, что люди все равно полезут в воду, наличие спасателей сможет предотвратить трагедии.

Также депутат Алексей Шуварин предостерег от того, чтобы в зонах отдыха размещались бани и другие подобные бизнес-объекты — «все должно быть разумно».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...