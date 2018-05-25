В Пензе депутаты попросили не строить в зонах отдыха бани

Начальник управлении ЖКХ города Пензы Андрей Гришин 25 мая на сессии Гордумы рассказал, как идет подготовка зон отдыха к лету.

Чиновник напомнил, что в городе — всего пять зон отдыха (там, где купание запрещено) и один пляж.

«Благодаря тому, что зоны переданы частным лицам, экономится ежегодно более миллиона рублей, которые ранее тратились из бюджета на их содержание», — отметил Андрей Гришин.

Глава города Валерий Савельев спросил, будут ли там круглосуточные спасательные.

«Из-за качества воды в зонах отдыха купаться запрещено. Размещать там посты — значит способствовать нарушениям», — ответил Гришин.

Однако глава города с такой позицией не согласился. Он сказал, что люди все равно полезут в воду, наличие спасателей сможет предотвратить трагедии.

Также депутат Алексей Шуварин предостерег от того, чтобы в зонах отдыха размещались бани и другие подобные бизнес-объекты — «все должно быть разумно».