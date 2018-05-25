На подготовку пензенских лагерей выделили 7,2 млн рублей

Начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев 25 мая на сессии Гордумы сообщил о подготовки лагерей к отдыху детей.

По его словам, 7,2 млн рублей выделено на подготовке лагерей к оздоровительному сезону, по 1 млн направлено на их оснащение современным оборудованием.

«Какое это оборудование, выбирают сами лагеря. В «Строителе», например, есть проблема с водой, в пиковые часы система не успевает справляться. Поэтому лагерь принял решение 150 тыс. рублей направить именно на доработку системы водоснабжения. В «Юности», например, на эти деньги откроют закрытую спортплощадку», — сообщил он.

Депутаты отметили, что не ко всем лагерям есть хорошие подъездные пути. Ряд объектов нуждается в серьезном ремонте. Юрий Голодяев ответил, что ряд дорог Пензенский район обещал включить в программу капремонта.