Жителей Пензы научат управлять предметами силой мысли
В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Рецензия на книгу «Прислуга»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе депутаты попросили не строить в зонах отдыха бани
Студенты «Квартала Луи» за год встретились с 1200 школьниками
Депутаты Гордумы потребовали разобраться с бесхозными коммунальными объектами
Каждого 25-го пензенца не пускают за границу из-за долгов
Леонид Левин приедет в Пензенскую область
Воспитанники трех детсадов Города Спутника сдали нормативы ГТО
В Заводском районе Пензы нашли опасные химикаты
В Терновке запретят стоянку у детсада
Мэр Пензы обещал содействие в улучшении жилищных условий семье инвалида
МЧС предупреждает пензенцев о грозе и шквалистом ветре

На подготовку пензенских лагерей выделили 7,2 млн рублей

25 мая в 11:32 72 просмотра

Начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев 25 мая на сессии Гордумы сообщил о подготовки лагерей к отдыху детей.

По его словам, 7,2 млн рублей выделено на подготовке лагерей к оздоровительному сезону, по 1 млн направлено на их оснащение современным оборудованием.

«Какое это оборудование, выбирают сами лагеря. В «Строителе», например, есть проблема с водой, в пиковые часы система не успевает справляться. Поэтому лагерь принял решение 150 тыс. рублей направить именно на доработку системы водоснабжения. В «Юности», например, на эти деньги откроют закрытую спортплощадку», — сообщил он.

Депутаты отметили, что не ко всем лагерям есть хорошие подъездные пути. Ряд объектов нуждается в серьезном ремонте. Юрий Голодяев ответил, что ряд дорог Пензенский район обещал включить в программу капремонта.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...