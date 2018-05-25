В Пензенской области намерены построить крупный завод по производству индейки

Соглашение дает старт реализации нового этапа инвестиционного проекта по созданию крупнейшего в Европе завода, специализирующегося на производстве и переработке индейки. Предварительная стоимость проекта — 5,7 млрд рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Стороны подчеркнули, что запуск новых производственных мощностей позволит эффективно решать приоритетные задачи социально-экономического развития Пензенской области, будет способствовать расширению экспортного потенциала и обеспечению продовольственной безопасности страны.

«Россельхозбанк уделяет повышенное внимание инвестиционным проектам, направленным на производство конкурентоспособной отечественной продукции. ГК «Дамате» и банк успешно сотрудничают более семи лет, за это время мы предоставили группе компаний кредиты на сумму порядка 54 млрд рублей. Совместная реализация масштабных проектов служит развитию российского сельского хозяйства, создает новые стандарты и позволяет обеспечить потребителей качественными продуктами питания. Подписанное сегодня соглашение подтверждает нашу готовность участвовать в развитии реального сектора экономики Пензенской области», — отметил и. о. председателя правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

«Россельхозбанк и ГК «Дамате» на протяжении последних лет являются хорошими партнерами, сотрудничество которых позволяет развивать экономику Пензенской области посредством реализации крупнейшего в истории региона инвестиционного проекта, а это — расширение производства, новые рабочие места с достойной заработной платой, увеличение налогооблагаемой базы, развитие территорий. Правительство Пензенской области было и остается активным участником трехстороннего взаимодействия. Мы будем поддерживать эти связи и в будущем, поскольку речь идет о благополучии региона и его жителей», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

«Реализация таких масштабных проектов возможна только в результате объединения усилий всех сторон-участников. У нас уже есть многолетний успешный опыт сотрудничества, и мы уверены, что появление в Пензенской области нового завода по глубокой переработке мяса индейки сыграет свою роль не только в развитии региона, но и отрасли в целом», — сказал председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.