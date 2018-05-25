«МегаФон» и Nokia договорились совместно развивать сети 5G

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «МегаФон» и Nokia подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области развития сетей 5G и внедрения цифровых технологий. Соглашение предполагает совместную работу по внедрению 5G и тестированию новых услуг с использованием технологий интернета вещей, облачных телекоммуникаций, искусственного интеллекта, AR и VR.

В рамках соглашения компании договорились реализовать ряд инициатив по совместному развитию сетей 5G. Помимо 5G, в соглашении определены такие направления сотрудничества, как AR и VR коммуникации, облачные платформы, Интернет вещей. В ходе совместной работы компании намерены протестировать и представить инновационные решения для таких отраслей, как энергетика, транспорт, промышленное производство, медиа, сфера обслуживания. Для этого они могут создать рабочие группы по избранным направлениям.

В рамках ПМЭФ «МегаФон» совместно с Nokia также продемонстрировали работу сети 5G. Тест проходил с использованием стандартизированных диапазонов 26/28 ГГц, на протяжении всей демонстрации интернет-соединение работало с минимальной задержкой сигнала — всего 1 мс. Основными преимуществами базовой станции Nokia AirScale являются высокая пропускная способность, высокая энергоэффективность, облачные сети доступа, и гибкий интерфейс. Базовая станция также поддерживает технологии Massive MIMO и 3D beamforming, благодаря которой для каждого абонента, устройство которого подключено к БС, формируется свой собственный луч, что уменьшает общий уровень помех, позволяет одновременно обслуживать большее количество абонентов, и повышает системную емкость.

Высокая емкость, позволяющая одновременно подключить к сети десятки тысяч интернет-устройств, и минимальная задержка сигнала сети порядка — 1 мс — сетей 5G коренным образом изменит многие сферы общественной жизни. Одно из таких направлений — киберспорт и игровая индустрия. На стенде «МегаФон» продемонстрировал один из примеров использования 5G для многопользовательских игр — «Виртуальное пенальти». Посетители Форума получили возможность протестировать технологии 5G, приняв участие в соревнованиях и забив пенальти в ворота соперника.

В ближайшее время «МегаФон» и Nokia также планируют совместно провести испытания электромагнитной совместимости систем 5G с существующими пользователями в спектре 26/28 ГГц и 3.5 ГГц. В процессе сотрудничества Nokia будет опираться на опыт своего подразделения Bell Labs Consulting, который поможет компаниям определить наиболее оптимальные сценарии развертывания сетей 5G.

«Через 10−15 лет такие вещи, как беспилотные автомобили, роботы-хирурги, умные дома, VR / AR станут привычными. Это звучит, как фантастика, но работа над подобными продуктами уже активно ведется, и в ближайшее время вы о ней услышите и ее увидите, так же, как сегодня увидели демонстрацию связи по 5G. Как технологический лидер «МегаФон» уже сегодня делает вклад в развитие цифровой экономики РФ и привносит новые технологии в повседневную жизнь людей. Мы работаем над масштабными цифровыми проектами в разных сферах — от транспорта и ЖКХ до телемедицины, сотрудничая с рядом российских регионов, среди которых Москва, Новгородская область. Развитие 5G — это фундамент для всех этих технологий будущего и цифровой экономики России. Компания Nokia — наш давний партнер, мы сотрудничаем в развитии 5G уже с 2016 года. И сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы стандарт 5G стал реальностью в России уже в ближайшем будущем», — рассказал генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков.

«Мы рады расширению сотрудничества с компанией «МегаФон», которая является стратегическим партнером Nokia в России. Стремительное развитие цифровой экономики требует прорывных технологий и создания надежной цифровой инфраструктуры. Nokia готова предоставить компании «МегаФон» портфель решений для успешной реализации амбициозных задач по созданию сети будущего», — сказал президент бизнес-группы мобильных сетей связи компании Nokia Марк Руан.