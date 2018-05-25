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В казну Пензы недопоступило 40% арендной платы за землю

25 мая в 12:23 296 просмотров

Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина на сессии Гордумы 25 мая отчиталась перед депутатами об исполнении бюджета за 2017 год. Самая большая недоимка — по арендной плате за землю.

По словам Ольги Завьялкиной, план по доходам от арендной платы за земельные участки выполнен на 63,2%, вместо 760 млн в городскую казну поступило 480,3 млн рублей.

«Причина неисполнения плана — недобросовестное отношение арендаторов и неисполнение судебных решений. Продолжается претензионная работа. Направлено 3050 претензий на 361,3 млн рублей, исков — на 263,2 млн. Благодаря этому поступило более 124 млн рублей», — сообщила она.

В целом, план по доходам в 2017 году выполнен на 96,5% - вместо прогнозируемых 12,108 млрд рублей в бюджет поступило 11,682 млрд рублей. В частности, план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 93%, по безвозмездным поступлениям — на 99,2%.


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