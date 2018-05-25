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В Пензе бывшего зэка подозревают в убийстве

25 мая в 12:27 300 просмотров

В Пензе возбуди убийство по факту убийства пенсионера. В преступлении подозревают его знакомого.

Убийство произошло 14 мая. По данным следствия, 64-летний мужчина выпивал у себя дома на улице Чапаева с 28-летним знакомым и его спутницей. Через какое-то время женщину стало клонить ко сну, и она ушла в другую комнату. Мужчины продолжили застолье и стали обсуждать предыдущую отсидку гостя. На этой почве возникла ссора, они начали оскорблять друг друга.

В порыве гнева мужчина схватил со стола нож и два раза вонзил его в шею пенсионера, от ран он скончался, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пензенцу предъявили объявление в убийстве знакомого. Его решено заключить под стражу. Расследование продолжается.


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