В Пензе бывшего зэка подозревают в убийстве

В Пензе возбуди убийство по факту убийства пенсионера. В преступлении подозревают его знакомого.

Убийство произошло 14 мая. По данным следствия, 64-летний мужчина выпивал у себя дома на улице Чапаева с 28-летним знакомым и его спутницей. Через какое-то время женщину стало клонить ко сну, и она ушла в другую комнату. Мужчины продолжили застолье и стали обсуждать предыдущую отсидку гостя. На этой почве возникла ссора, они начали оскорблять друг друга.

В порыве гнева мужчина схватил со стола нож и два раза вонзил его в шею пенсионера, от ран он скончался, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пензенцу предъявили объявление в убийстве знакомого. Его решено заключить под стражу. Расследование продолжается.