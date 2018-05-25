В Пензе больные туберкулезом получат продуктовые наборы

В Пензенской области возобновили социальную поддержку в виде продуктовых наборов для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении в туберкулезной больнице.

«Ежемесячно социальную поддержку будут получать более 200 пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. В продуктовый набор входят мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, макаронные изделия и крупы», — рассказала заведующая поликлиникой, главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Пензенской области Елена Соколова.

Выдача продуктовых наборов осуществляется непосредственно в Пензенской областной туберкулезной больнице, однако пациенты из районных больниц также смогут получить социальную поддержку, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Больным, которые находятся на амбулаторном лечении у районных фтизиатров, также доступны продуктовые наборы. Сотрудники участковых больниц получают их по доверенности в нашем лечебном учреждении», — отметила главный внештатный фтизиатр.

Социальная поддержка будет оказываться пациентам в течение 2018 года. В 2019-м планируется продолжить эту практику.