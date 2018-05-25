На территорию у Спасского собора потратят 150 млн руб

25 мая на сессии Пензенской городской Думы обсудили поправки в бюджет. Планируется, что в казну поступит на 127,2 млн рублей больше, чем ожидалось.

«Доходную часть бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы предлагается увеличить на 127,210 млн рублей, из которых 15 млн — неналоговые доходы, 112,210 млн — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов на формирование комфортной среды. Также в рамках бюджета планируется перераспределение средств — 20,6 млн направят на уборку территорий», — сообщила депутатам начальник финуправления Пензы Ольга Завьялкина.

Кроме того, губернатор принял решение выделить 50 млн рублей на сбалансированность бюджета города.

«25 млн направят на работы по благоустройству парка Белинского, 25 млн — на благоустройство территории, ограниченной улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова, Советской [Соборная площадь]”, — отметила начальник управления.

Финансировать благоустройство Соборной площади продолжат и 2019 году — на эти цели планируется выделить еще 125 млн рублей.