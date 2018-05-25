Жителей Пензы научат управлять предметами силой мысли
В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Под прицелом камер. Репортаж с рабочей встречи дольщиков и власти
Вам будет интересно
Наши новости
«В поисках солнца» в Пензе вместе с Дом.ru и ТВ-каналом «Рыжий»
В Пензенской области клещи покусали 407 человек
В Пензе больные туберкулезом получат продуктовые наборы
В Пензенской области ожидаются заморозки
На подготовку пензенских лагерей выделили 7,2 млн рублей
В Пензе депутаты попросили не строить в зонах отдыха бани
Студенты «Квартала Луи» за год встретились с 1200 школьниками
Депутаты Гордумы потребовали разобраться с бесхозными коммунальными объектами
Каждого 25-го пензенца не пускают за границу из-за долгов
Леонид Левин приедет в Пензенскую область

На территорию у Спасского собора потратят 150 млн руб

25 мая в 13:09 274 просмотра
, что в казну поступит на 127,2 млн рублей больше, чем ожидалось.

" data-title="На территорию у Спасского собора потратят 150 млн руб — Пенза-пресс, рунет за день">

25 мая на сессии Пензенской городской Думы обсудили поправки в бюджет. Планируется, что в казну поступит на 127,2 млн рублей больше, чем ожидалось.

«Доходную часть бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы предлагается увеличить на 127,210 млн рублей, из которых 15 млн — неналоговые доходы, 112,210 млн — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов на формирование комфортной среды. Также в рамках бюджета планируется перераспределение средств — 20,6 млн направят на уборку территорий», — сообщила депутатам начальник финуправления Пензы Ольга Завьялкина.

Кроме того, губернатор принял решение выделить 50 млн рублей на сбалансированность бюджета города.

«25 млн направят на работы по благоустройству парка Белинского, 25 млн — на благоустройство территории, ограниченной улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова, Советской [Соборная площадь]”, — отметила начальник управления.

Финансировать благоустройство Соборной площади продолжат и 2019 году — на эти цели планируется выделить еще 125 млн рублей.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...